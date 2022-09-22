衛星照片顥示，大陸正在擴建海南島的榆林海軍基地，至少正在建造2座新的潛艦碼頭。

軍事時報(Military Times)報導，根據美國衛星業者馬薩爾科技 (Maxar Technologies) 在7月31日的照片，海南島南端的榆林海軍基地出現了2個正在建設中新碼頭。目前當地有4座碼頭，而新建的2座分別在現有碼頭的北部和南部。

根據谷歌地球的測量工具，該碼頭長573英尺(174公尺)，寬67英尺(60公尺)，而南部碼頭長780英尺(237公尺)，寬度與北部碼頭相似。

在先前的衛星圖片(今年2月)時，還沒有看到填海造地，也沒有看到碼頭結構；顯然新建碼頭工程是在今年上半年度開始的。

榆林基地是中共海軍南海艦隊的新型大型海軍綜合體，該艦隊配備了核動力攻擊潛艇、核動力彈道飛彈潛艦。其中包括6艘094型(晉級)核動力彈道飛彈潛艦，另外有一艘較小的潛艦，長約107公尺，可能是 093 型(商級)核動力攻擊潛艦。

除了在建造的潛艇碼頭外，該基地還具備航空母艦等級軍艦的碼頭。大陸第二艘航艦-山東艦就以榆林作為母港。另外，075突擊艦與071登陸艦也在榆林，而附近三亞市一個直升機基地也進行了翻新，配備了新的機庫、一個擴大的停機坪和重新鋪設的跑道。