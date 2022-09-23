伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾遭宗教警察逮捕後去世，在伊朗各地引發動盪，至少造成17人死亡。人權團體今天更宣稱至少已有31名平民喪命。

法新社報導，22歲的艾米尼上週去世的消息引燃眾人怒火，伊朗出現近3年來最大規模的抗議潮。從社群媒體上廣泛流傳的影片中，可聽見抗議者大喊「獨裁者去死」，以及「女性、生命、自由」等口號。

美國財政部今天將伊朗宗教警察列入制裁黑名單，要該單位為艾米尼之死負責，並稱其「對伊朗女性施行虐待和暴力，以及侵犯伊朗和平抗議者的權利」。

一些伊朗女性焚燒自己的頭巾，並象徵性地剪去頭髮，藉此抗議嚴格的服儀規定。從紐約（New York）到伊斯坦堡（Istanbul）也出現抗議聲援活動。

伊朗當局連續6晚在30座城鎮暴力鎮壓抗議者，總部位在挪威奧斯陸（Oslo）的非政府組織（NGO）「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，至少31名平民死於鎮壓。

「伊朗人權」的阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）指控，伊朗人民集會爭取自身基本權利和人性尊嚴，政府卻以子彈來回應他們的和平抗議。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天則要求司法機關起訴「散播假新聞和謠言者」，顯然是為了平息全國抗議潮。

路透社指出，伊朗革命衛隊的警告，顯然暗示這支菁英武力準備加強鎮壓示威。（譯者：楊昭彥）1110923