警消到場將受困駕駛救出送往麻豆新樓搶救。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

台84線快速道路台南北門東向往學甲路段，今（23）日下午2時許發生一起嚴重車禍，3部大型車輛發生撞擊，其中一輛拖板車頭嚴重變形，駕駛一度受困其中，警消到場救出後，意識不清送往麻豆新樓醫院救治。