台84線3大型車撞成一團 「拖板車頭全毀」駕駛意識不清送醫 15:392022/09/23 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拖板車頭撞爛，駕駛受困被救出。（民眾提供／李俊淇台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消到場將受困駕駛救出送往麻豆新樓搶救。（民眾提供／李俊淇台南傳真） 台84線快速道路台南北門東向往學甲路段，今（23）日下午2時許發生一起嚴重車禍，3部大型車輛發生撞擊，其中一輛拖板車頭嚴重變形，駕駛一度受困其中，警消到場救出後，意識不清送往麻豆新樓醫院救治。 李亮瑾產後7天站上體重機 悲劇數字曝光：發生什麼事？ 台南身心障礙者就業博覽會10／1登場 60家廠商共襄盛舉 助力農產蔬果外銷 台南市辦全球線上洽談會 #警消 #台南 #快速道路 #三車 #互撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「玉山黃金種子計畫」於嘉義、台南 打造第169、170所玉山圖書館 20:552022/09/22 財經 女友想吃「黑輪」 男大生拎「關東煮」她垮臉回台南 女主角出面了 07:422022/09/23 社會 台南文化中心38周年館慶 本周末送10月壽星限量蛋糕 19:322022/09/22 生活 替昔日獄友「接風」帶黑衣人放炮嗆警 15人遭逮檢聲押4人 12:182022/09/22 社會 台南大橋車站區間車剛進站 女子掉落鐵軌輕傷 21:382022/09/22 生活 新化果菜市場喬遷 虎頭埤9／24入園半票 11:512022/09/22 生活 把建案當自己家蓋 永龍建設用實力創造口碑 09:002022/09/23 財經 競選看板、文宣品上漲 選舉愈來愈燒錢 21:022022/09/22 政治 兑現多年承諾 詩人方耀乾出書禮讚故鄉台南安定 17:442022/09/22 生活 台南5歲以下第1劑41.9％ 拚提高孩童疫苗覆蓋率 19:092022/09/22 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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