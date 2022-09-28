黃偉哲贈送果乾給蓬佩噢。(曹婷婷攝)

美國前國務卿蓬佩奧中午到台南出席午宴前發表簡短演說。(曹婷婷攝)

美國前國務卿蓬佩奧今年二度訪台，此行特別走訪南部高雄、台南，今天中午到台南與企業界人士、台南市長黃偉哲等人用餐。蓬佩奧說，很開心來到台南，此次拜訪跟上次來台很不一樣，此行是一趟代表「機會」的旅行，與地方政府及企業討論台美經濟等任何能讓兩國一起合作成長的機會。

蓬佩奧今天中午與台南市長黃偉哲、立委王定宇、前外交部長陳唐山、企業界意見領袖等人於國宴級辦桌師傅「阿勇師」的歸仁區漂亮莊園用餐，阿勇師準備中西合併料理，包括18盎司牛排、羊排、金錢餅、佛跳牆、割包、炒米粉8道料理宴客。

蓬佩奧說，非常開心能來到台灣台南，這次的拜訪跟上次很不一樣，此行是一趟代表「機會」的旅行，可以討論台美經濟等任何讓兩國能一起合作、成長的旅行，他很榮幸能與地方政府、與企業一起會晤，尤其，這些企業在台灣、在美國都有生意在運作，這對台美經濟成長是很好的合作機會。

他也提到，過去川普執政時，看到中國明顯的威脅，中國政府不能夠代表他的人民，因此希望透過與台灣的交流合作，促進自由，成為區域表率，之前眾議院議長裴洛西來台訪問時，中共還發射了飛彈，這種象徵了不自由的行為，絕對不會受到推崇的。

王定宇指出，蓬佩奧此行走來台，特別走出首都台北之外南下了解南部，為方便蓬佩奧搭高鐵減少車程往返時間，選擇距高鐵不遠的歸仁區舉辦午宴。他也提到，蓬佩奧任內對台灣友好，卸任後仍持續關心台海和平穩定以及美國對台相關政策，是長期支持台灣的老朋友也是美國重量級人物。王定宇說，此次特別邀請蓬佩奧到台北以外的台灣走走看看，了解真實的台灣、南方的台灣，相信此行見聞，能讓他特別驚豔。

黃偉哲特別準備芒果乾、鳳梨乾、蝦餅及蝴蝶蘭等台南特產，送給蓬佩奧。他說，蓬佩奧3月來台時，即曾請外交部代為贈送台南芒果乾，聽說他非常喜歡，因此今天當然也準備了果乾，而台南是美食之都，也希望蓬佩奧能多走走看看台南，認識台灣最古老的城市。

今天出席蓬佩奧午宴與會人士包括黃偉哲、王定宇、陳唐山及企業界意見領袖等，但不對外開放，會中除了分享台美關係、區域安全議題以外，對於南台灣在科技產業的重要性，未來如何在美國市場共創雙贏等，展開意見交流。