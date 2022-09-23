中國外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會。有記者就全國政協副主席萬鋼將出席日本前首相安倍晉三葬禮一事進行提問。汪文斌表示，應日方邀請，全國政協副主席萬鋼將作為中國政府代表出席日本前首相安倍晉三葬禮。

汪文斌指出，中日互為近鄰，同為地區重要國家。維護和發展中日友好合作關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。中國作為負責任的大國，為維護地區和世界和平、穩定與繁榮作出的貢獻有目共睹。希望日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則，同中方相向而行，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。