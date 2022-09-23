工業電腦廠維田(6570)今年營收可望首度跨過10億元關卡，挑戰新高紀錄。維田9月初股價衝上57.5元的上市歷史新天價，隨後在50元震盪，外資連7日賣超衝擊下，周五再度失守50元大關，滑落所有均線之下。

維田7、8月營收均站上億元水準，並連二個月創高，第三季營收有望改寫單季最佳，單季毛利率可望破四成同締新猷，第四季需求仍不錯，年比可望續揚，季比則還是看訂單收單、客戶交貨時程調整、缺料情況等等。今年方面，全年營收可望首度跨過10億元關卡，達成上市時的目標，今年營運保持雙位數百分比成長，法人預估今年營收、獲利雙雙挑戰新高。

展望明年，目前訂單能見度已達明年首季。美國雖面臨升息通膨措施，但目前工控產業相關投資並沒有停下腳步，美國客戶需求樂觀，美洲銷售占比略升，歐洲略有俄烏戰爭通膨保守聲音，德國拉貨受到部分影響，東歐相關需求還是不錯，北歐南歐專案進展也順利，但整體展望仍不俗。

漲價方面，先前因為原物料價格衝擊，維田已經連2季調整產品價格，而現階段原物料價格穩定、新台幣貶值，價格上調的機會應該不高。

明年成長力道評估哪一個領域會最大？維田說明，智慧工廠還是穩健，智慧交通力拚大於智慧製造，智慧交通明年業績有望翻倍；而智慧醫療方面，去年是元年，預估整個醫療業務會在3-5年顯著貢獻營收，目標兩年營收占比達5%，到2027年的五年內挑戰一成比重，成為重要營收來源。

產線狀況，目前已預留一條生產線的擴產空間，評估年底前暫有增加需求，明年是否擴線尚待市場需求觀察。

維田過去幾年股利配發均維持8成，明年預估差異也不大。