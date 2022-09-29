同欣電(6271)日前火災有短期影響，車用展望仍佳，中長期營運佳，不過因市場對於台股本益比評價下修，市場系統性評價風險增加影響之下，雖然同欣電股價已位於區間下緣，股價反應仍不如預期，法人將投資建議從買進調整為中立，視未來擇時買進，目標價也遭下修。不過周三股價已摔至波段低價，周四隨大盤買氣而反彈表態，重回160元。

同欣電本周一台北廠區發生火災，本次火災區域為Ceramic(陶瓷基板)電鍍產線，部分設備因火災受損，目前協調海外廠區支援產能。陶瓷基板產品線約占公司營收比重22%，本次火災預估不影響9月營收，法人預估，今年第四季營收影響個位數百分比。不過陶瓷基板產線自第二季營收年比已轉為衰退，非主要成長動能，對中長期營運影響有限。

同欣電主要CIS產品線營收占比55%，其中車用CIS占比超過手機CIS，2022年手機CIS因手機市場下修，需求轉弱，車用CIS需求仍然穩健成長。

CIS產品線第二季年增明顯，主要是因為車用CIS需求佳。因手機市場偏弱，手機CIS預估第三季起轉弱。整體CIS產線預估下半年持平。而RF產品線今年首季交貨延遲，第二季恢復，第三季估增，第四季因往八德新廠轉廠有空窗期，法人預估，第四季下降。整體而言，2022年車用CIS、RF產品線成長性最佳。

八德廠建廠進度受到供應商缺料影響，原先預計8月設備一階段安裝，延後到10月進行轉廠，2023年量產。另外將原先新竹廠一樓辦公室改為廠房，預計8月辦公室淨空，今年第四季至明年第一季安裝設備，明年第二季進行客戶認證，2024年生產，2024年底達到滿載。新竹廠一樓評估可增加20%以上產能。

展望後市，車用CIS、 RF成長佳，八德廠於2023年量產。法人調整預估，2023年營收147.54億元，年增4.97%，淨利33.82億元，年減5.38%，EPS達18.93元。