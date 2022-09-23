美股本周是近六周來第五周收黑，隨著第三季企業財報獲利數據連連下修，聯準會激進升息立場毫不動搖，美股後市展望依然偏空，可能再度拉回整理。高盛並且大砍標普500指數年底預測，一口氣下修16％，估今年底為3,600點。

高盛分析師柯斯汀表示，大多數股票投資人認為，美國經濟硬著陸已是無可避免，重點在於經濟衰退何時發生，規模多大與持續多久。他又說，許多資產經理人認為，聯準會為了控制通膨，將把利率升高到導致美國在2023年陷入衰退。

FactSet資深獲利分析師巴特斯（John Butters）指出，自6月30日以來，分析師對美企第三季獲利成長的預測均值已調降5.5個百分點，下修幅度不但超過以往平均水準，同時也創下2020年第二季以來最大。

美企對營運展望也越來越悲觀，標普5百指數成份股上季舉行的法說會，有多達240家企業提及衰退，比率之高也創FactSet於2010年開始相關統計以來新紀錄。