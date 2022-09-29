歐洲股市29日大跌，包括瑞典快時尚成衣大廠H&M在內多家公司，就通膨造成成本上升，對其業務影響紛紛發出警訊。同時，在德國最新通膨數據發布前，市場也不敢貿然進場買進。STOXX 600指數目前在382.77點，跌6.64點或1.71%。

29日，歐洲央行有4位利率決策小組成員公開支持再次大幅升息，故10月有可能一次就大升3碼，也就是75個基本。在過去兩次既定會議中，歐洲央行一共升了125個基本點。

盤中，H&M大跌4.5%，旗下有Zara品牌的Inditex跌2.2%，STOXX零售業者指數也跌4.3%。今年已第2次下修年度預估的波蘭電子商務公司Allegro，股價大跌6.8%，並表示通膨大漲可能會降低需求量。

另外，Next下修獲利和銷售量預估後，股價應聲大跌10.2%。這家英國服裝零售業者表示，8月業績低於預期，未來幾個月生活成本壓力將可能上升。不過，在德國廚房電器製造公司Rational上修2022年營收以及獲利預估後，股價大漲10.8%。