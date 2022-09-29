歐洲股市29日大跌，包括瑞典快時尚成衣大廠H&M在內多家公司，就通膨造成成本上升，對其業務影響紛紛發出警訊。同時，在德國最新通膨數據發布前，市場也不敢貿然進場買進。STOXX 600指數目前在382.77點，跌6.64點或1.71%。
29日，歐洲央行有4位利率決策小組成員公開支持再次大幅升息，故10月有可能一次就大升3碼，也就是75個基本。在過去兩次既定會議中，歐洲央行一共升了125個基本點。
盤中，H&M大跌4.5%，旗下有Zara品牌的Inditex跌2.2%，STOXX零售業者指數也跌4.3%。今年已第2次下修年度預估的波蘭電子商務公司Allegro，股價大跌6.8%，並表示通膨大漲可能會降低需求量。
另外，Next下修獲利和銷售量預估後，股價應聲大跌10.2%。這家英國服裝零售業者表示，8月業績低於預期，未來幾個月生活成本壓力將可能上升。不過，在德國廚房電器製造公司Rational上修2022年營收以及獲利預估後，股價大漲10.8%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。