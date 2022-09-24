大家小時候一定參加過同樂會，由於衛生考量，獨立包裝的零食是最方便分享給同學的，可以避免細菌吃進肚子，而像是飲料這類會直接接觸到口水的食物該怎麼和別人分享呢？近日，有名男子在獨自享用冰淇淋時，卻被妻子和岳母責怪自私且貪吃，令他相當不解。

一名男子發文表示拒絕與岳母共食冰淇淋遭妻罵貪吃又自私。（示意圖/翻攝自達志影像）

一名外國男子在Reddit上發文表示，平時有在健身的他，只有在每周三允許自己吃一些垃圾食物，日前他決定購買冰淇淋回家享用，當然也有準備家人的份，正當他在家中享用許久沒吃的冰淇淋時，岳母突然向他走近，並說：「讓我也舔一口！」而原PO本身不喜歡與人共食，當下便委婉拒絕岳母，並告訴她冰箱裡還有，不過岳母聽到後相當不開心，無奈之下，原PO只好將自己手中的冰淇淋給了岳母，自己再開一支新的來吃，不料，事後卻被妻子和岳母責怪貪吃又自私。

每個人對共食有著不同見解。（示意圖/翻攝自Shutterstock）

貼文曝光後，網友紛紛留言，表示：「真的不喜歡碰到別人口水」、「岳母為什麼不自己開一支新的來吃就好」、「幫忙買家人的份還被嫌貪吃」、「都說冰箱還有了，幹嘛不自己去拿來吃」，也有人直言，「可以用湯匙挖一口給岳母嚐味道啊」、「有時真的只是想吃一口」，提醒網友，就算是很親近的家人，想一起共食還是要看對方的意願喔。