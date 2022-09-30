被稱為「牛排教父」的名廚鄧有癸打造全新餐飲品牌「AMBER HILL」，旗下擁有連5年獲米其林1星的餐廳「教父牛排」的他，繼從台北延伸出台中開幕MEATGQ橡木炙烤牛排館、高雄Capstone Steakhouse等系列餐廳後，現在再於新北林口A9精華住宅區打造新品牌，除了能在此嘗到教父牛排經典的美國牛排，它也是鄧有癸旗下首度使用及主打日本國產牛F1、首間供應全單點菜單的餐廳，讓賓客可更彈性地點餐，與親友一起分享多樣菜色，明（10月1日）起正式開幕。

「Amber Hill」之名來自鄧有癸對於林口地區的感謝與期待，移居林口多年的鄧有癸，不只看準林口發展潛力與商機，也認為林口還少了兼具多功能聚餐的高水準餐廳，他便以回饋鄉土的心情發想，藉以如琥珀紅般的紅土滋養林口的懷想，透過有著琥珀之意的Amber命名來回饋這片紅土的愛，打造教父牛排體系除了台北、台中、高雄三地都會區外的一新據點，希望把國際級的美食料理帶至林口，推動林口的精緻餐飲發展。Amber Hill於10月1日正式開幕，餐廳菜色採以單點分享形式，目前提供午、晚間時段用餐服務，之後將採全時段供應。

獨棟的「Amber Hill」走Casual Dining的高質感餐廳路線，由日籍空間設計師規劃設計，外型設計簡約時尚的餐廳被綠意環繞，營造出市區中格外悠閒的氛圍，室內72坪與戶外66坪的空間，共有80席座位，2間包廂則可容納人數12至18人。店內使用溫暖柚木、歐洲手工釉磚和大片落地窗、天窗及南法式吊燈的裝潢設計，讓人感到溫暖舒心，戶外庭院還設置酒吧區，供賓客輕鬆小酌、聊天。

「Amber Hill」明（10月1日）起正式開幕。（何書青攝）

菜單方面，Amber Hill跳脫了教父牛排系列餐廳皆為套餐的框架，全菜單皆為單點，且目前無低消，因此點餐花費的自由度更高，無論是商務、家庭客或三五好友聚餐，想輕鬆品嘗料理或吃澎湃大餐都能滿足。而Amber Hill也顛覆鄧有癸旗下餐廳多以美國、澳洲牛排為主，首次主打日本國產牛呈現牛排特色，再搭配元素不設限的前菜、沙拉、甜點等料理，以及特調雞尾酒、奶昔、無酒精飲料等多樣飲品。

「牛排教父」鄧有癸移居林口多年後，在此打造全新餐飲品牌Amber Hill，也為林口新增高品質餐廳。（何書青攝）

鄭有癸的「教父牛排」供應噴香誘人的美、澳牛排深植人心，這次再將不同風味的牛肉獻給饕客，Amber Hill首度將日本F1國產牛納入菜單，鄧有癸說：「近期美國牛價格浮動高，日本牛相對平穩，加上美國牛的耗損率高，為了符合林口家庭聚餐等客層的不同需求，經過一段時間的試驗與品質確認，最終精選了日本國產牛的紐約客成為主力商品。」要讓饕客品嘗日本國產牛中最甜美的滋味。

餐廳所選用的牛肉品質相當於日本和牛的國產牛F1，為黑毛和牛與其他牛隻的交雜種，為了堅持一貫的品質，選以日本國產牛油花勻稱，能均勻吃到風味與口感皆平衡的紐約客為領頭羊，鄧有癸說：「日本國產牛的熔點較低，不像美國牛需回到常溫烹調，而是從冷藏庫取出後現切現煎。」

Amber Hill是鄧有癸旗下首次使用及主打日本國產牛F1的餐廳，讓饕客用更親切的價格，品嘗不同的美味牛肉。（何書青攝）

為維持日本國產牛的牛脂香氣，牛排以2公分厚度為標準，在250度鐵板煎烤，待牛排中心溫度升高，再靜置3分鐘讓熱滲透至牛排中心，最後再以高溫烤爐加持香氣、增加和牛脂香風味，由於日本牛相當注重風味與油脂的平衡，因此溫度、時間控制必須更仔細，才能烹製出脂香十足卻不膩口的滋味。

教父牛排經典招牌的美國頂級肋眼牛排，在此也吃得到。（何書青攝）

Amber Hill將精緻料理的份量加大以利分享，菜單涵蓋前菜、沙拉、湯品、牛排、義大利麵、甜點等品項約30道。主餐除了首次推出的「日本F1國產牛6oz/1600元」之外，亦有教父牛排經典的「美國頂級肋眼牛排14oz/2200元、20oz/2980元」與「美國頂級紐約客牛排14oz/2100元、20oz/2800元」，可供2、3人享用的份量選擇，其他還有「雙色櫛瓜雞肉義大利麵450元」、「紅酒燉羊膝680元」、「澳洲羔羊排/1500元」、「台灣究好豬排/780元」等多種主餐。

菜單上的料理不設限風格而多元化，甚至有台灣常見的蚵仔煎轉化的創意料理「自家蚵仔煎蛋/420元」，以是拉差辣椒醬的酸甜辣引領著生蠔交織著蛋香的柔嫩；而「西班牙蒜辣蝦/550元」也是不容錯過的誘人料理，滿是蒜香的鮮蝦口感Q彈，也十分下酒。

匯集雞肉、番茄、甜菜根等9種食材令人食慾大開的「豐富沙拉」。（何書青攝）

為了符合接下來將提供全時段餐點供應，也有可選擇義大利白酒醋或巴薩米克酒醋搭配的「豐富沙拉」，罐裝上桌的沙拉醬先Shake搖晃均勻再淋上香煎雞胸、紅藜麥等食材，任何時段都能輕鬆享用。甜點菜單上也將教父牛排經典的「提拉米蘇」份量加大，並加入全新手工製作的「日式千層蛋糕」、「莓果布蕾起司塔」、「手工冰淇淋」，點杯飲品搭配甜點便能充分享受悠閒的午茶時光。

以戶外酒吧概念延伸而來的酒水菜單，包含「Old Fashioned老時髦」、「Mojito莫吉托」等多款經典調酒，以及符合隨性品飲風格的「波士頓拉格」等啤酒，其中最具特色的「Party Monkey派對野猴子」啤酒，則是教父牛排與臺虎精釀聯名推出，擁有麥芽帶出的蜂蜜、烤麵包、草本等獨特香氣，尾韻則是酵母引領出水果甜香，清爽易入口。

蒜辣香氣撲鼻的「西班牙蒜辣蝦」。（何書青攝）

將台式蚵仔煎創意轉化為西式風格的「自家蚵仔煎蛋」。（何書青攝）

餐廳庭院的舒適氛圍不只讓大人放鬆片刻享受自在悠閒，豐富的茶飲菜單也別有用心，從深受大眾喜愛的「榛果奶茶」、「巧克力歐蕾」等，到特別為小朋友準備的「藍莓奶昔」、「草莓奶昔」奶昔系列都備齊，讓大小朋友都能在此找到喜愛的飲品。

全新手工製作的甜點「莓果布蕾起司塔」（左）及「日式千層蛋糕」（右）。（何書青攝）