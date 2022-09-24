台中市神岡高工新校舍修福樓24日落成，市長盧秀燕出席啟用典禮。（陳淑娥攝）

台中市神岡高工改制後積極培養科技、機械等相關產業人才，台中市政府斥資3億6200萬元為該校新建修福樓，24日舉行落成啟用典禮。市長盧秀燕表示，產業界用才殷切，有些已與學校合作，學生也可在地就業，期望未來有更多產業與學校合作，落實「學用合一」。

神岡高工自2020年由神岡國中改制並開始招生，除原國中部外還增加高工系統，是台中第一所結合高工跟國中的完全中學，學校以機械科為發展主軸，並設有契合式人才培育產學合作專班。

盧秀燕指出，升格需要龐大改建經費，市府編列3億6200萬元新建校舍及新增設備，感謝神岡國中校長林鏡湖、神岡高工校長李世程等前現任校長協助，市府繼續加強神岡發展、重視神岡高工需求。

教育局長楊振昇表示，新建校舍啟用加上機械設備到位，造福神岡在地子弟能就近適性入學，並培育產業需求人才，契合潭雅神機械產業鏈發展，提升在地學子就業競爭力。神岡高工校長李世程提到，建造期間建築材料成本飛漲，感謝各界人士鼎力奔走排除困難。

教育局指出，修福樓為地上5層，地下1層，1樓規畫2間綜合實習工場，2、4樓規畫普通教室8間及4間實習工場，包含綜合實習工場、鑄造銲接工場、精密量測教室；3樓規劃成行政辦公區與CNC數值控制實習工場；5樓規劃製圖教室、木工創作教室、創客教室、電腦教室等專科教室，還有圖書資訊大樓。