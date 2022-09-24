新冠肺炎疫情趨緩，邊境即將開放，但由於高端疫苗非屬日本認可疫苗，接種高端疫苗的民眾赴日需先自費3500元做PCR，引發大批民眾反彈，國民黨高雄市長參選人柯志恩怒批，高端疫苗保護力不明，民眾接種後出國還要自掏腰包多付採撿費，民進黨應該為錯誤的疫苗政策道歉。

柯志恩表示，日本預計10月開放入境自由行，但必須接種3劑認證疫苗才能免篩檢隔離，但高端疫苗並不在日本認可疫苗之列，導致上百萬位接種過高端疫苗的國人，前往日本還必須自費3500元做PCR採檢，出示72小時內陰性證明，民進黨應該為錯誤的疫苗政策道歉。

柯志恩指出，日本入境的相關防疫規定公布後，現任防疫指揮官王必勝竟然兩手一攤，聲稱目前沒有別條路，「建議」再觀察一下，只能「寄望」日本取消疫苗限制。民進黨喊出「有政府，是會做事」，到頭來還是只會建議與寄望。

柯志恩強調，日本不會是最後1個不承認高端疫苗的國家，美國早就有類似的限制。未來，隨著世界各國邊境政策愈來愈寬鬆，上百萬接種高端疫苗的國人，將要付出更多的3500元。

柯志恩痛批，衛福部去年7月通過EUA，要求高端1年內提交保護效益報告，但至今期限已過卻仍杳無音訊。高端疫苗已經接種1年，除了不知道保護力為何，民眾出國還要自掏腰包多付錢，如此嚴重的政策疏失，已經對人民健康、財產造成損害，蔡英文總統、前衛福部長陳時中應該向國人道歉。