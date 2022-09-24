日媒報導，美國主導的「晶片四方聯盟」劍指大陸意味濃厚，與兩方關係緊密的南韓陷入兩難境地，簽署與否牽動南韓未來經濟走向，甚至是對該國「忠誠度」的一大考驗。

聯盟以美國為主導邀請台灣、日本和韓國組成，但礙於台日韓各有顧慮，倡議提出一年多進度緩慢，初步會議仍未召開，細節無法敲定，金融時報此前報導指，擔憂大陸的報復及日韓間的緊張關係等綜合因素，成為阻礙該倡議進度的主因。

日經亞洲報導，美國準備舉行該聯盟初步會晤，受邀成員日本、台灣和韓國都在半導體產業居領先地位，雖然細節迄今還沒敲定，但該倡議已被解讀為對抗大陸在半導體的影響力，而這也讓南韓在美中對抗之間搖擺不定。

2021年，大陸占南韓貿易總額的24%，成為南韓最大貿易夥伴，半導體出口占其中的60%，達768億美元，也因此一旦大陸如果提高關稅或其他制裁措施，勢必會對南韓核心產業造成嚴重衝擊。

一名南韓商業領袖直言「這不再是單一企業能夠獨自面對的問題」，而南韓企業不斷呼籲韓美政策應該極力降低對商業活動的影響，SK集團董事長崔泰源（Chey Tae-won）7月赴美也向拜登表達產業的擔憂。

報導總結，隨著美中分岐持續擴大，南韓的外交戰略面臨十字路口，總統尹錫悅是否加入晶片四方聯盟，關係到韓國經濟的未來。