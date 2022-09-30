下周國際新聞事件
10/03 周一 S&P Global澳洲9月製造業PMI終值
日銀Q3短觀報告
Jibun Bank日本9月製造業PMI終值
S&P Global歐元區9月製造業PMI終值
S&P Global/CIPS英國9月製造業PMI終值
S&P Global美國9月製造業PMI終值
ISM美國9月製造業PMI
美國8月建築支出
歐元集團會議
10/04 周二 東京9月CPI
S&P Global南韓9月製造業PMI
澳洲央行利率決議
歐元區8月PPI
JOLTs美國8月職缺報告
美國8月工廠訂單
10/05 周三 API美國原油庫存報告
S&P Global澳洲9月服務業/綜合PMI終值
南韓9月通膨報告
Jibun Bank日本9月服務業/綜合PMI終值
澳洲8月零售銷售額
德國8月進出口/貿易收支
歐洲央行非貨幣政策會議
S&P Global歐元區9月服務業/綜合PMI終值
S&P Global/CIPS英國9月服務業/綜合PMI終值
MBA美國30年期抵押貸款利率/抵押貸款申請指數( 截至9/30)
ADP美國9月就業報告
美國8月進出口/貿易收支
S&P Global美國9月服務業/綜合PMI終值
ISM美國9月非製造業PMI
EIA原油庫存報告
10/06 周四 南韓9月外匯存底
澳洲8月進出口/貿易收支
德國8月工廠訂單
歐元區8月零售銷售額
美國請領失業給付報告
10/07 周五 南韓8月經常帳
日本8月家庭支出/所得報告
日本8月外匯存底
德國8月工業生產指數
美國9月非農就業報告
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