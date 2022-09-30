下周國際新聞事件

10/03　周一 S&P Global澳洲9月製造業PMI終值

日銀Q3短觀報告

Jibun Bank日本9月製造業PMI終值

S&P Global歐元區9月製造業PMI終值

S&P Global/CIPS英國9月製造業PMI終值

S&P Global美國9月製造業PMI終值

ISM美國9月製造業PMI

美國8月建築支出

歐元集團會議

10/04　周二 東京9月CPI

S&P Global南韓9月製造業PMI

澳洲央行利率決議

歐元區8月PPI

JOLTs美國8月職缺報告

美國8月工廠訂單

10/05　周三 API美國原油庫存報告

S&P Global澳洲9月服務業/綜合PMI終值

南韓9月通膨報告

Jibun Bank日本9月服務業/綜合PMI終值

澳洲8月零售銷售額

德國8月進出口/貿易收支

歐洲央行非貨幣政策會議

S&P Global歐元區9月服務業/綜合PMI終值

S&P Global/CIPS英國9月服務業/綜合PMI終值

MBA美國30年期抵押貸款利率/抵押貸款申請指數( 截至9/30)

ADP美國9月就業報告

美國8月進出口/貿易收支

S&P Global美國9月服務業/綜合PMI終值

ISM美國9月非製造業PMI

EIA原油庫存報告

10/06　周四 南韓9月外匯存底

澳洲8月進出口/貿易收支

德國8月工廠訂單

歐元區8月零售銷售額

美國請領失業給付報告

10/07　周五 南韓8月經常帳

日本8月家庭支出/所得報告

日本8月外匯存底

德國8月工業生產指數

美國9月非農就業報告

美國台灣形象展10月12日登場 83台企參展
聯博：多元資產 因應市場波動
李貴敏談央行升息：變相處罰年輕首購族
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