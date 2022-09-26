永豐金控積極投入數位科技於金融場景應用，由永豐科技團隊所研發的智能影像辨識系統，於今年8月榮獲得經濟部智慧財產局頒發發明專利。目前此系統已成功運用在永豐金控旗下子公司，包含永豐銀行及永豐金證券的配息文件辨識作業，可大幅節省人工作業時間，活化人力配置運用；以銀行信託部基金保管作業來說，預估一年可節省數十萬筆基金配息之人工比對作業時間，降低約8成人力投入時間。

永豐金控表示，除配合金管會信託2.0推動各項全方位信託，永豐亦積極投入數位轉型，由永豐銀行信託部擔任保管機構，依各家投信公司配息傳真或影像指示支付配息款。因應配息基金成趨勢，以今年(5月底前)國內投信新發行基金為例，5成以上有配息級別，且配息頻率趨向多元，從傳統年配，到近年月、季、半年、雙月配等，供投資人配置現金流。

因此，考量市場趨勢與基金配息頻率變高，加上單次配息量大，以及高度時限壓力，行員除日常例行工作處理外，須額外於3-5天內核對數千筆到數萬筆資料，人工比對負荷重，永豐科技團隊開發的智能影像辨識技術可針對每張配息文件進行影像自動偵測，並切割其中的每筆明細，自動辨識每筆明細的統一編號、金額、日期等欄位，準確率最高可達99％，大幅降低人工辨識風險，並輔助人力提升比對作業效率。

永豐銀行與永豐金證券透過影像識別系統，建置依各合作投信版型之基金配息文件辨識模型，由系統進行指示影像與匯款數據比對，取代手動查詢系統並逐筆編寫基金代號的人工作業，優化現有作業流程，大幅節省人工時間，活化人力運用，同時減少人工比對作業失誤風險。

未來將逐步規劃納入外幣及各類須大批處理且可格式化之影像指示，提升行內人力活化，提升作業效率及效能。永豐內部也規劃影像辨識技術發展包括財力文件辨識、外幣債核帳文件辨識等多元應用，長期目標則是將 AI 技術拓展更多元，實現業務流程的智慧應用。