盧秀燕號召「燕子主委」揪團挺燕 蔡其昌批懶走基層

台中市長盧秀燕競選總部26日舉行燕子總部開箱與「燕子主委」召集令，顛覆傳統號召「燕子主委」揪團挺燕，號召市民揪團成立後援會，人人都可以成為盧秀燕競選總部的「燕子主委」。民進黨台中市長參選人蔡其昌反批說，盧秀燕連出來勤走拜託市民都懶了，怎麼會找市民來擔任主委呢？

積極爭取連任的台中市長盧秀燕競選團隊，26日正式進駐競選總部，盧秀燕競選總幹事、立委江啟臣表示，過去三年多盧市長施政考量皆是「以民為本」，這次競選連任主軸希望延續「陽光政治」理念，廣納市民意見；競選主委不設限特定人選，首度採用顛覆傳統的創新模式，號召市民揪團成立後援會，人人都可以成為盧秀燕競選總部的「燕子主委」。

蔡其昌下午到台中市到豐原區葫蘆墩國小會勘運動場整建工程計畫，媒體詢問，盧秀燕說自己沒有競選主委，邀請台中市民擔任自己主任委員的看法？

蔡其昌表示，盧秀燕連出來勤走拜託市民都懶了，怎麼會找市民來擔任主委呢？面對市民朋友對市政的質疑，她也拒絕辯論，怎麼有重視市民呢？面對捷運藍線涉圖利特定家族，她也不出面回應，怎麼有在意市民呢？

蔡其昌指出，我們勤走每一個角落跟選民拜託、分享願景，面對市政監督，盧市長卻只是一再迴避，以為冷戰就想選上。 這樣施政的態度，說要號召全民來當他的總幹事，我認為是很好笑的事情。

蔡其昌強調，選舉就是要講理念、要辯論、要跟市民朋友拜託，自己每天勤走基層拜託市民支持蔡其昌，盧秀燕距離人民太遠了，也難怪施政滿意度一再墊底。，從被徵召到今天，我每天都充滿信心，我們一定可以翻轉台中！

台中市政府新聞局長鄭照新指出，盧秀燕市長多次表示以市政行程為優先 ，即便選舉是民主的必然機制，也不能荒廢市政。蔡其昌副院長身為立法院副院長，開議在即應能體會，並祝福蔡副院長喉嚨早日康復。