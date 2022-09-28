加速旗下奈米晶針劑平台(NanoCIP)進入商化，瑩碩(6677)與霖揚生技簽署委託開發暨製造(CDMO)合約，雙方將共同建置高門檻的奈米針劑生產線。初期先鎖定一項精神科藥物，由瑩碩進行開發設計，霖揚將替瑩碩生產臨床與商業量產藥物，透過強強聯手，盼能催生出國內首個新一代長效針劑藥品，搶攻龐大市場商機。

王建治表示，長效針劑產品近年逐漸受到重視，但其技術門檻高，不僅研發耗時且相關設備投資龐大，全球僅有少數上市藥品，皆屬精神科用藥且為原廠專利藥，尚無任何學名藥上市。由於藥品單價昂貴，醫師開立處方時易產生顧忌。

瑩碩已完成開發的NanoCIP平台，利用奈米技術降低藥品的粒徑至微米/奈米，可根據需求設計不同的釋放時間，提供針劑長效釋藥，以維持藥物在血液中濃度，並增加生體可利用率。此技術平台開發出的藥物，不僅能增加病患用藥的順從性、副作用低，且具製程可放大性，能提供具有成本競爭力的產品。

本次的合作夥伴霖揚生技擁有符合國內與國際高規格認證的無菌藥品與製劑(含原料藥)生產線與製程經驗，如PIC/S GMP(cGMP, EU GMP)等，更是亞洲少數能進行針劑商業化量產的CDMO公司。初期將以一項治療思覺失調的精神科藥物做為開端，據IQVIA資料顯示，該原廠專利藥2021年全球銷售額約44.34億美元，2018~2021年CAGR為5.1%，瑩碩將在NanoCIP平台基礎上做開發設計，借重霖揚於高門檻針劑產線建置的優勢經驗，可望縮短此藥物的開發時程，加速產品的上市。

瑩碩總經理顏麟權指出，思覺失調症是一種思考、情緒、知覺障礙的腦部疾病，由於此疾病最重要的關鍵在於長期穩定給藥治療，目前國際與國內的治療指引皆建議考慮長效針劑，以降低用藥中斷率與減少復發機率。近年為避免該疾病易引發的國內社會事件，政府除推動長效針劑以非總額支付方式試辦外，針對國內14萬名思覺失調症患者更編列高達新台幣27.64億元的獨立預算，將長效針劑列為優先治療選項，足可見此產品的特殊性與重要性。