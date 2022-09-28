國民黨立委費鴻泰（左起）、立法院黨團總召曾銘宗、立委賴士葆28日舉行「髒手伸入NCC，蔡總統、蘇院長道歉，陳耀祥下台」記者會。（姚志平攝）

爆料錄音檔流出指稱蔡總統跟行政院長蘇貞昌直接介入鏡電視執照申請案。國民黨斥黑手伸入NCC，也質疑民進黨派系介入，「各要一家電視台」，國民黨立委賴士葆說，華視52台聽蘇貞昌的，英系就也要一間鏡電視。

國民黨團書記長李德維說，民進黨不只要把媒體徹底綠化，派系還各要一家電視台，三立是湧言會，民視親賴清德；賴士葆也說，華視是聽蘇貞昌的，所以英系也想要一家鏡電視，民進黨派系都在盤算哪天下台後，還要有個媒體做靠山，否則誰上台就等著被清算。

國民黨立委費鴻泰指出，NCC護航鏡電視太明顯，鏡週刊社長裴偉領取高額顧問費被檢舉，NCC不處理，人家申請執照都大概補件10次左右，鏡電視可以補件30幾次，NCC自我踐踏成這樣，變成蘇貞昌小弟，蔡英文的玩物。

賴士葆也酸NCC東廠化越做越順手，關中天的理由是公司治理出問題，鏡電視短短一個月換三個董事長，公司治理成這樣，居然都沒有問題？前董座陳建平還出來講話，原本NCC約談他以為要談他被換掉的法定程序，結果被拖延到10月以後，就因為要先討論上架問題，這是赤裸裸政治干預。

賴士葆也提到，立委陳椒華昨天跟蘇貞昌對賭錄音的真實性，蘇貞昌不敢，因為他在心虛，NCC主委陳耀祥應該下台，關中天殺氣騰騰，對鏡電視厚愛有加，徹底民進黨打手；監察院也都在睡覺，對這些事情都沒有動作。

國民黨團總召曾銘宗痛批，NCC處理鏡電視執照審查，居然把它當成總統跟院長的人情在做，開什麼玩笑，真是國家級醜聞。國民黨團要求蔡、蘇公開道歉，陳耀祥下台負責，立院也要成立調閱小組，請民進黨團總召柯建銘不要阻擋，否則就是不敢讓不法不當的做法攤在陽光下。