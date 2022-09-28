為響應「台灣設計設計台灣」，高雄市立美術館特別推出城市平行展《夢河—陳昇╳黃志偉╳蕭言中三人展》，邀請知名創作歌手陳昇、當代藝術家黃志偉，以及漫畫大師蕭言中聯手參展，三人多幅全新畫作正在如火如荼趕製當中，配合台灣設計展於下(10)月8日起至12月4日於高美館「KSpace高雄實驗場」展開。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，十月的高雄就像一座大型展覽場遍佈精彩，一圓畫家夢的知名音樂人陳昇、身兼策展人的藝術家黃志偉、獨創「指劍畫派」的漫畫家蕭言中，三人在各自領域展現風騷，然而高美館《夢河》一展中，觀眾可從中看見陳昇如在夢境般的畫風中自帶俏皮、黃志偉筆下所繪那南方熱情的快意驕陽，還有蕭言中筆觸中為人物勾勒注入的武學功底，呼應「台灣設計設計台灣」的精神，這三位童心未泯的創作者以夢聚合，將要展開這場跨領域又別開生面的特別展演。

身兼策展人與參展藝術家的黃志偉說，此次展覽命題源自陳昇一句「展名就叫作『夢河』吧」；黃志偉指出，《夢河》是關於男人、慾念與時間的夢，也是頑皮小孩的夢魘，時間一直是孩子氣的敵人，不想長大的他們於是透過創作任性、自由的特權，在看似詩意的「夢河」中，以畫帶入些許情色感的俏皮，讓南方開心陽光和俗俗的口味，都放入這條載夢之河。

高美館李玉玲館長表示，KSpace高雄實驗場呼應高雄開放多元、跨域創新的城市性格，展現不拘一格的展演型態，也反映在地藝術工作者的創作歷程與生活形式；2020突如其來的嚴峻疫情使忙碌的三人緩下步伐，讓少時就懷有畫家夢的歌手陳昇開始大量創作繪畫，同一年藝術家黃志偉的個展《贊境╳台北》以當代繪畫多元層次呈現故鄉民俗信仰，而兩人的老朋友蕭言中則在展覽《2020蕭言中．指劍畫派禪武》中以繪畫技法中融合武術與禪學，呈現筆下人物力與美的純粹線條。也是在2020年，三位藝術家決議共同舉辦一場聯展，就在高美館的高雄實驗場展開，邀請觀眾盡情探索三種不同藝術面向所碰撞出的藝術對話與創作火花。

自高美館市民畫廊轉型的「KSpace高雄實驗場」徵件計畫，首次於今年七月推出紐西蘭藝術家盧卡斯個展《閱界：邊際之潮》後佳評如潮，接續舞蹈家許呈崴的行為展演計畫《桑步》也以接觸即興的身體表現來營造獨特的儀式美學，正式演出於10月1日登場。而陳昇、黃志偉與蕭言中的三人聯展《夢河》則是今(2022)年最後一檔KSpace展覽，壓軸於10月8日開展，香了解更多展覽相關活動資訊，可以上高美館網站查詢。