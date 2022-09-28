特力集團總裁何湯雄個人長久以來深耕健康事業，近期隨著入股「自然法則」超市完成關鍵拼圖，包括特安康旗下品牌LaSova、淨水TAKkare即攜手自然法則28日於高雄義享時尚廣場開出首家複合店，「自然法則」更首度搭配駐店營業師，打造健康生活平台。

身兼特安康、自然法則董事長的何湯雄強調，主要是認同自然法則創辦人王明勇一直以來對健康食物食材的堅持而入股，二年多來，除了在內湖特力廣場開出「自然法則」外，更聯袂於高雄義享時尚廣場B2打造全台最大健康生活市集，規模近300坪，由提供營養師駐店服務的自然法則領軍，比鄰特安康旗下品牌LaSova脊椎保健寢具、TAKkare淨水實驗中心，以及自煮最佳幫手均岱鍋具、寶迪鍋具等，從消費者最關注的「健康吃、健康睡」主題，開啟養生事業。

何湯雄表示，疫情兩年多不斷與台灣推廣健康的企業交流，觀察到各品牌皆有其專業與技術，如能善加整合，有望對推廣全民健康帶來具體綜效，因此，透過特安康整合跨產業資源，將健康平台落實於實體線下，讓消費大眾完整獲得實踐健康的生活之道。

王明勇十年前創辦自然法則健康三好市集，迄今在北台灣已有七家門市，今年首度進軍南台灣，於高雄義享時尚廣場打造自然法則旗艦店，融合食、睡、動、補的養生觀念，提供新鮮有機蔬果、無毒肉品、純淨海鮮、機能飲品、保健食品、保養品、環保清潔用品、安心鍋具及廚房用品，更結合營養諮詢、健康教室、食樂廚房、輔助睡眠及放鬆運動的生活空間，讓自然法則不只是超市，而是一種生活方式。