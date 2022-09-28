國立台灣歷史博物館舉辦「敢與別人不一樣－台灣科學家的人文關懷特展」。(台史博提供／曹婷婷台南傳真)

國立台灣歷史博物館今天舉辦「敢與別人不一樣－台灣科學家的人文關懷特展」，展出中研院院士、諾貝爾獎得主李遠哲捐給台史博的諾貝爾獎等獎牌；李遠哲今也現身特展，長期關注地球暖化問題的他，致詞直指「2050年零排碳是不可能的！」語重心長說，政府做得不夠，年輕人都被這個目標騙了，必須要覺醒。

李遠哲表示，目前政府的「零排放」政策做得還不夠，要降得更快、更少、更低，才能達到理想境界，「政府是在騙自己」。他也說，全球提出2050年零排碳、溫度上升不超過1.5度的目標，可是卻又追求GDP經濟成長，沒有從製造、生產及消費端多作改變，零排放是不可能的。

他也說，目前走的路是不對的，如果沒有從製造、生產及消費端減少來改善，暖化問題仍然沒辦法改變，難以遏止環境惡化。

台史博特別針對李遠哲捐贈的獎牌，舉辦「敢與別人不一樣－臺灣科學家的人文關懷特展」，今天揭幕，包括文化部長李永得、考試院長黃榮村、中研院副院長黃進興及多名院士都蒞臨。

李遠哲致也說，捐出獎牌，不代表退出江湖，他還是很關心地球暖化、極端氣候等問題，也直言年輕人面臨的未來一天比一天壞，大家必須醒過來，從製造、生產、消耗模式要改變，他也提出「敢與別人不一樣」，期許大家用「更大的努力」一起改變社會。

李遠哲也分享一段小祕辛，他透露，獲得諾貝爾獎後返台探視母親，結果媽媽不太高興，原來，前一年媽媽曾詢問他諾貝爾獎的事情，他當時花了很大的功夫說服媽媽「我做的是基礎科學的研究，不會得獎，你不要聽信謠言」，沒想到，隔年就得獎了，媽媽不太高興的對他說「你去年為何不能夠老實一點？」台下觀眾當場哈哈大笑。

台史博指出，這場特展展出諾貝爾獎獎章原件，透過展覽看見李遠哲這位科學家養成歷程，以及理性的科學與感性的人文精神和諧共生，成就一條獨特的社會實踐之路以及改變世界的人文關懷精神。