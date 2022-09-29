中研院院士李遠哲稱2050年零排碳是不可能的 「政府是在騙自己」，並指政府做得不夠。蔡英文總統今天接見農業專家強調，面對氣候變遷的挑戰及2050淨零轉型的目標，政府進一步推動農業升級轉型，她相信，「大家的研發成果，將會是非常關鍵的助力」。

面對全球暖化帶來的極端氣候，各國紛紛宣示將達到2050淨零碳排目標。李遠哲28日在台南指出「2050年零排碳是不可能的 」，並語重心長表示，政府做得不夠，年輕人都被騙了。

蔡英文總統今天上午接見「國際同濟會台灣總會理監事首席及全國十大傑出農業專家」，肯定國際同濟會台灣總會這幾年來，會員人數越來越多、服務範圍也越來越廣。特別是在農業領域，透過同濟會舉辦的表揚活動，讓我們看到臺灣農業的實力和生機。

她一一點名今年「全國十大傑出農業專家」，每一位各有擅長，都有傑出的成就。像是鄭安倉教授、施佳宏副場長、田雲生課長，以及艾群前校長，都努力投入農業科技研發，讓智慧農業普及化。

她也肯定鄔家琪副教授、林照松主任及謝恆毅主任，三位都是提升臺灣農產品競爭力、附加價值的重要推手；張瑞璋所長、林彥蓉教授、段淑人教授，則是在臺灣農業因應環境變遷、新種育成等領域有卓越的貢獻。

她感謝大家精進臺灣農業，為農民注入新活水，並表示，面對氣候變遷的挑戰及2050淨零轉型的目標，政府也鼓勵農業朝向智慧化和循環經濟發展，進一步推動農業升級轉型，創造永續農業。她相信，大家的研發成果，將會是非常關鍵的助力。