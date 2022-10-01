民進黨新竹市長參選人沈慧虹1日表示，外界傳聞新竹選戰就是蔡英文、韓國瑜、郭台銘的總統前哨戰，戰沈空前激烈，她要強調，過去8年尤其在蔡英文總統任期內，中央跟地方攜手合作，改變這座城市，市民心裡都很明白，沈慧虹是最好的選擇。

沈慧虹今天上午參加北區市議員參選人楊玲宜的競選總部成立茶會，她說，過去8年中央跟地方一起攜手合作，新竹市8年的進步，市民不但看得見，而且心裡也都很明白，誰對新竹最有貢獻、誰才是最好的選擇，當然就是有30餘年公務專業經驗的沈慧虹，未來她仍將繼續推出政策牛肉，爭取市民支持。

針對藍營對手林耕仁掛上「支持周玉蔻就是支持沈慧虹」看板，沈慧虹表示，民主社會參與選舉的是參選人本人，這種用看板簡短文字來貼標籤的方式，說投給誰就等於支持誰，很難讓理智的新竹市民認同。

而民眾黨指稱昨天的夾報雜誌報導是黑函，沈慧虹則指出，民進黨新竹市黨部已經說明，這是公開的媒體報導，沒有變造內容。

她要強調，選舉至今她已舉辦超過20場政策記者會，也跑了超過50場地方願景說明會，3位參選人當中，現在只有沈慧虹還在繼續提出城市願景及規畫，要請對手不要再空喊口號，盡快拿出政見牛肉，用專業爭取市民支持。