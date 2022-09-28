「壯世代之春」上架24小時，衝上即時榜榜首。（圖／業者提供）

台灣的超高齡社會就在眼前，社會各界該怎麼應對？台灣趨勢觀察專家吳春城的新書《壯世代之春：高齡解放運動9大預測》，上架開賣短短一天，就登上博客來網路書店即時榜冠軍，足見各界對超高齡社會的重視，以及對全新應對方向的渴求與認同。壯世代教科文協會理事長吳春城最喜歡問人的一句話：「請檢查一下，你現在戴的是銀髮族帽子?還是壯世代帽子？」而《壯世代之春：高齡解放運動9大預測》這本書，是以「全新思維」翻轉各界對高齡社會的既定見解，並為壯世代個人、甚至對政府、對企業提出全新實踐方針，開啟不同於長照、醫療思維的「另一扇窗」。

根據壯世代教科文協會去年「壯世代議題大調查」發現，有43.2％的民眾認為台灣整體對超高齡社會的準備仍不足，僅有18.2％認為足夠；而根據長照2.0的預估，2026年台灣將有100萬人需要長照服務。對此，作者吳春城強調，100萬人在未來壯世代人口裡僅不到五分之一，而照顧、醫療等面向，雖然在服務上日趨細緻，但仍屬於基本生存需求，大多數健康或亞健康的壯世代有著有更高層次、多元的需求需要被關注。同時，50歲以上的壯世代掌握了台灣三分之二的財富，若各界持續以陳舊思維應對，不僅將造成經濟發展停滯，更可能間接導致難以挽回的國安問題。

《壯世代之春：高齡解放運動9大預測》大膽闡述了跨越銀髮族、樂齡族的全新「壯世代思維」及發展策略，也針對政府各部會與各大產業提出有別以往的全新實踐指南，為長壽經濟提供一把具可行性的鑰匙，力圖解放被長照、醫療所綁架的高齡族群。作者吳春城期許，透過這本書引發全民運動，迎來全然翻新的時代，讓高齡族群重新燃起生命的熱情，創造精彩的第三人生；也讓年輕人對未來更具信心、進而勇於生育，一併解決少子化的國安危機。

前行政院國家發展委員會主委陳美伶也為本書寫序，極力推薦。她認為《壯世代之春》是非常具時代意義的倡儀與行動方案，不只壯世代的你、公部門決策者應閱讀，年輕世代要看到機會與商機更應該閱讀！