俄烏戰爭及後續制裁引發的能源短缺席捲全球，隨著油電價格上漲，日本一改過去「去核」政策，宣布重啟核電廠，國際能源署執行董事比羅爾（Fatih Birol）樂見日本重啟核能的發展，並稱此舉將減少該國液化天然氣進口，更多的液化天然氣在市場流通對歐洲接下來幾個月是很關鍵的援助。

商業內幕報導，比羅爾在日本東京舉行的國際能源研討會表示，更多的核能能為歐洲度冬帶來很大的幫助。他說，隨著越來越多的核電廠重啟，日本減少進口液化天然氣的同時，也代表有更多的液化天然氣在市場流通，「這有助於歐洲接下來幾個月的生存」。

俄羅斯斷供歐洲多地天然氣輸送，並遭指控是將能源武器化，作為對西方制裁的報復。報導稱，雖然近期天然氣價格已經自高點有所回落，但仍在高位徘徊，且隨著歐洲、亞洲國家爭奪供應，全球在天然氣供應的競爭持續升溫。

日本首相岸田文雄表示，重啟一座核子反應爐，每年能向全球市場釋出約100萬噸液化天然氣。

日本上個月宣布將重啟閒置的核電設施，並發展新一代反應爐，這是日本在福島核災後「去核」政策的重點轉變。目前日本正有6座運作中的反應爐，其餘則正在經過安全許可程序。