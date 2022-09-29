遠傳形象廣告傳捷報！【遠傳用心連結每一份情感】 (醫護／化學兵篇)獲得2022 YouTube年度廣告大賞「最佳社會貢獻獎」（Force For Good），遠傳也是自台灣YouTube廣告年度大賞舉辦以來第一個獲得「最佳社會貢獻獎」的企業。頒獎典禮在28日於微風南山藝文展演中心舉辦，現場邀請上百位品牌行銷總監共襄盛舉，一同見證遠傳電信獲獎榮耀時刻。

YouTube年度廣告大賞由Google主辦，由於近年行銷人重新定義了與消費者的溝通方式，不論是溫馨、平易近人或震懾人心的各種影音內容，也都能創造出十分驚豔的商業成效，因此期望藉由此獎項找出在YouTube上最有創意、同時帶來傑出商業成效的廣告活動與行銷人才。

評審團隊衡量YouTube廣告活動獲獎的三大基本指標包含「創新創意執行」、「商業成效」以及「 YouTube 平台的妥善運用」，而遠傳電信本次榮獲「最佳社會貢獻獎」即是表揚遠傳品牌廣告為在營運之餘擔負企業社會責任對公益發揮實際良善影響力的最佳YouTube廣告活動，利用 YouTube傳遞訊息並對社會帶來改變。

【遠傳用心連結每一份情感】 (醫護／化學兵篇)為2021 遠傳年度形象廣告，以近兩年新冠疫情改變了許多人的生活型態為背景，溫暖堅定地向在疫情期間默默堅守崗位的國軍的化學兵、醫護人員等抗疫英雄們致敬，因為他們的無私奉獻，犧牲自己與家人們的相處時間，民眾才有機會迎來疫後的常軌生活。遠傳電信在疫情期間同樣堅守崗位，用心打造最好的網路體驗，即使疫情阻攔了與家人、朋友相聚時光，依舊能透過遠傳世界級的網路隨時隨地傳遞最真誠的問候。

廣告影片溫情敘事，讓外界看見防疫英雄與家人的堅強與守候，也發揮社會影響力，打造出感性區隔和社群話題，以廣告活動呼籲社會大眾即使因為疫情不能見面，更要用心連結情感，以人與人的情感元素與品牌連結，創造有感形象及穩定消費者信心。廣告累積觀看數超過1000萬次，獲得無數網友感動推薦。亮眼成績在眾多作品中脫穎而出，深受評審青睞，榮獲全台灣第一座YouTube 年度廣告大賞「最佳社會貢獻獎」。