NCC(國家通訊委員會)今(30)日舉行遠傳(4904)擬合併亞太電(3682)案聽證會，遠傳由總經理井琪親自出席，除闡述合併將帶來多贏外，也對亞太電用戶、員工釋出善意，承諾未來將新增多元低資費(149/199/299/399)吃到飽方案，對於亞太電員工的安置計畫也持續進行中。

井琪表示，遠傳因應市場變化，基於「維持共頻」與「跟進合併」下，決定以股份轉換方式與亞太電信合併，期望透過頻譜綜效與經濟規模，創造多贏並促進環境永續。所謂的多贏涵蓋對遠傳因頻譜綜效和擴大5G升級與新服務(含企客)成長之用戶規模，對亞太可及時停損，透過合併綜效，維護用戶員工權益，改善股東投資效益，對用戶來說可以體驗提升，加碼加量不加價，對主管機關則可以降低垂危事業之社會衝擊，對產業來說，由於三大電信規模相近，刺激創新和良性競爭；並與OTT業者和其他通訊服務業者競爭，方能促進產業健全發展。

以電信產業合併來說，消滅公司用戶、以及既有員工權益往往是最受到關注的層面。就亞太電用戶來說，井琪表示，將尊重及承接原亞太用戶合約及專案，繼續履行合約及提供服務，若亞太用戶合約屆期欲續約，將提供相同資費內容及條件之方案予以續約，更會全面承接原亞太身心障礙優惠，同時，遠傳將認定範圍擴大為身心障礙、中低收入戶、低收入戶；遠傳溫暖方案優化原亞太優惠內容，從優惠12個月，調高至優惠24個月，另外，遠傳也會新增多元低資費（149/199/299/399）吃到飽方案，滿足不同消費者需求。

亞太電既有員工部分，井琪表示，遠傳自7月29日起已加入並協同亞太電，以最大誠意與亞太電信工會協商，妥善進行亞太員工的安置計畫。遠傳已經提出合情合理合法並且優於勞基法之留任和離退的方案，對於未留用的員工，遠傳和亞太雙方也會提供集團合適之職缺資訊，和就業諮詢服務，以協助同仁職涯轉換與規劃，遠傳期待以善意和誠意建立共識，達成合於情理法的協議。