近幾年來，中共中央對外聯絡部（中聯部）舉辦了多場全球性的政黨高層會議，各界感受到中共黨的對外工作日益活躍。中聯部副部長郭業洲表示，未來將深化對黨的交往「政黨＋」模式的探索，通過政黨間的協商合作加強發展戰略。

中共中央宣傳部今天（29日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會的第36場，介紹新時代中國的外交工作。今天邀請到兩個部門的負責人，中央對外聯絡部副部長郭業洲和外交部副部長馬朝旭，回答記者關心的問題。

郭業洲表示，中國共產黨和世界上600多個政黨和政治組織保持不同形式的聯繫，2017年11月舉辦的中國共產黨與世界政黨高層對話會，2021年7月舉辦的中國共產黨與世界政黨領導人峰會在內的這一系列全球性政黨高層會議，是對黨的「國際朋友圈」的全面展示，也是各國政黨對中共發出呼籲的最廣泛回應。

郭業洲表示，中共總書記習近平指出，黨的對外工作是黨的一條重要戰線，國家總體外交的重要組成部分，中國特色大國外交的重要體現。十八大以來，黨的對外工作圍繞服務民族復興、促進人類進步這條主線，為黨的事業不斷發展、為國家總體外交發揮了重要作用。

郭業洲表示，中共廣交深交朋友，不斷助推國家關係的發展。中共加強與各國朝野政黨的交往，維護和促進國家關係健康穩定發展。中共本著求同存異，相互尊重，互學互鑒的精神，不斷深化同發展中國家政黨的團結合作，加強與發達國家政黨的交流溝通，以構建新型政黨關係推動構建新型國際關係，以夯實全球政黨夥伴關係網路助力完善全球夥伴關係網路。

郭業洲表示，中共把握正確的政治方向，以維護黨的執政安全和中國特色社會主義制度為使命。黨的對外工作自覺履行使命職責，在涉及到中國的核心利益和重大關切問題上，同外國政黨、智庫、社會組織和有識之士等一道發出正義聲音，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益，努力為奮進新的偉大徵程創造良好的外部環境。

郭業洲表示，中共牢記為民服務宗旨，積極助力實施國家發展戰略。黨的對外工作立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，深化對黨的交往「政黨＋」模式的探索，通過政黨間的協商合作加強發展戰略、政策規劃、機制平台的對接，順應社會經濟發展需要，不斷豐富交往內涵和交往方式，努力提升黨的對外工作服務黨和國家中心工作的效能。

郭業洲表示，中共堅持為人類謀進步，推動構建人類命運共同體。黨的對外工作充分體現大國大黨責任擔當，與各國政黨一起加強溝通、增進互信，在尊重多樣性中尋求共同性，攜手維護國際公平正義，倡導和踐行真正的多邊主義，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，為共建美好世界凝聚政黨的智慧和力量，共同促進人類文明進步事業向前發展。

郭業洲表示，在全面建設社會主義現代化國家的新徵程上，黨的對外工作還會迎來更加大有可為的新發展時期。