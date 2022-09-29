印尼政府表示，經檢驗後已批准第一個國產新冠疫苗，可供當地18歲以上民眾緊急使用。

這款疫苗取名Indovac，是由印尼國有藥廠Bio Farma以及美國德州兒童醫院疫苗開發中心貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)協力所研發。印尼政府強調，Indovac主要注射對象是成年人。

Bio Farma藥廠日前曾表示，預計將在2022年生產2000萬劑Indovac新冠疫苗，2024年估可產1億劑。同時，也會向有關單位申請清真認證(Halal Certification)，表示符合伊斯蘭教。印尼，是全球最多穆斯林人口的國家。

Bio Farma表示，有了Indovac新冠疫苗後，可以減少依賴進口的疫苗，同時Indovac製造有80%都是來自本土的資源。印尼是2021年全球新冠病毒傳播率最高的國家之一，目前主要使用中國大陸科興、輝瑞BNT以及莫德納疫苗。

Bio Farma指出，在獲得印尼政府批准後，也已送樣去WHO(世界衛生組織)，希望同樣能拿到緊急使用權。除了Indovac以外，印尼還在研發另款名叫Inavac本土新冠疫苗。