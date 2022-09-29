國民黨主席朱立倫29日攜手黨內桃園市長參選人張善政參加淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典。(蔡依珍攝)

國民黨主席朱立倫29日攜手黨內桃園市長參選人張善政參加淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典，面對中廣和蓋洛普民調張善政落後對手3.39％，朱立倫強調內部和各方民調張善政都是穩定領先，但不會掉以輕心，會持續繼續加油。

朱立倫今赴桃園，和張善政同台參加活動，面對日前中廣及蓋洛普最新民調，民進黨鄭運鵬以24.77％領先、國民黨張善政21.38％居次，朱立倫說，不論是內部參考的民調，或各方自己做的民調，都顯示張善政是穩定的領先，但是他們絕對不敢掉以輕心，會繼續加油。