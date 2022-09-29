華德動能(2237)繼今年7月獲核准示範計劃64輛電動大巴後，9月27日通過交通部111年第三場次評選核准48輛及今日再次通過第四場次評選核准53輛，111年度合計通過核准165輛甲類電動大客車。累計兩年度已獲核准270輛示範型電動巴士，核准車輛數超過交通部示範計畫數量50％以上，取得示範路線遍布台灣最重要的公車營運幹線。

政府為了達到2050年淨零轉型目標，國家發展委員會於今年3月30日公布「台灣2050淨零轉型路徑圖規畫」，其中規畫將於2030年達成市區公車全面電動化，預計車輛數達15,000輛。截至今年8月底已有1,016輛電動大客車上路，2023年開始進入普及期，預計汰舊換新的數量平均每年超過1,000輛，交通部短中期目標在2025年要提高到4,700輛電動大客車上路，普及率從目前的8％提升到35％，到2030年達到100％。

華德動能指出，在未來幾年隨國內市區公車電動化的普及及國外市場的開拓，並藉由台中港新廠已正式投入生產，營運績效可望呈跳躍式成長。