交通部今天公布1到7月道路交通事故統計，其中單月死亡人數已近3個月呈現下降。由於死亡大宗仍是機車事故，交通部長王國材說，機車考照方面，將研議改善，考慮增加路考等。

交通部舉行111年1到7月道路交通安全說明記者會，王國材表示，今年只剩下幾個月，盼能達到今年交通事故死亡人數下降5%。

根據交通部統計，今年1到7月發生道路交通事故20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8171人受傷，比110年1到7月增加9881件、增加43人死亡、增加1萬2414人受傷。

從各月死亡人數來看，交通部說，去年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級管制影響，6、7月事故死亡人數出現明顯陡降情形，而今年6、7月雖然事故累計死亡人數高於去年，但單月死亡人數並未上升，甚至近3個月持續呈現下降現象。

以縣市來看，交通部說，道路事故死亡增加最多的5縣市為彰化縣、新北市、高雄市、新竹縣、屏東縣，5縣市累計死亡人數相較去年同期增加高達118人。

交通部指出，今年1到7月機車事故死亡人數1124人，較110年同期增加108人，高齡者死亡人數675人較110年同期增加20人，酒駕事故死亡155人則減少21人。

由於機車事故死亡人數較去年同期明顯增加，交通部提出機車策進作為，包含21項道安精進作為中的路口工程改善、公車進校園計畫、外送員安全管理持續強化、加強執法。

王國材指出，今年組成道安提升行動小組，針對有交通惡化的縣市都會輔導改善，交通事故3大主因的機車、高齡者及酒駕部分，在酒駕方面已經有明顯改善，因此重點將會放在機車。

王國材指出，機車上除了會將補助民眾上機車駕訓班的名額提高1倍，從2萬名提升到4萬名外，考照方式也請交通部公路總局研議改善。

王國材說，機車族很多在拿到駕照後，就直接進入複雜的交通環境，因此考照部分可能研擬納入路考等方式，但會再請公路總局研究要什麼較好的改善方案。

另外，交通部也將辦理其他強化作為，如精進機車駕訓及駕照管理制度、強化非號誌化路口安全管理、強化宣導路口優先權觀念、偏遠地區提供公共運輸服務如預約式幸福巴士及幸福小黃，滿足運輸需求以減少高齡者騎車、推動高齡者宣導社區化及加強年輕族群校園機車安全宣導。

王國材說，去年10月到12月交通事故死亡率特別高，因此最後一季必須要全力以赴。