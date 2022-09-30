電動巴士廠華德動能（2237）再度通過交通部今年度第4場次評選核准53輛，今年度合計通過核准165輛甲類電動大客車；2年來累計獲核准270輛示範型電動巴士，核准車輛數超過交通部示範計畫數量50％以上，取得的示範路線遍布台灣公車的營運幹線。

華德動能喜獲大單，30日股價逆勢大漲逾6％、最高來到38.25元，上漲了2.3元。

華德動能表示，未來幾年隨國內市區公車電動化及國外市場的開拓，台中港新廠第三季正式投入生產，下半年的營收與獲利表現，可望優於上半年。