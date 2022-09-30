電動巴士廠華德動能（2237）再度通過交通部今年度第4場次評選核准53輛，今年度合計通過核准165輛甲類電動大客車；2年來累計獲核准270輛示範型電動巴士，核准車輛數超過交通部示範計畫數量50％以上，取得的示範路線遍布台灣公車的營運幹線。
華德動能喜獲大單，30日股價逆勢大漲逾6％、最高來到38.25元，上漲了2.3元。
華德動能表示，未來幾年隨國內市區公車電動化及國外市場的開拓，台中港新廠第三季正式投入生產，下半年的營收與獲利表現，可望優於上半年。
電動巴士廠華德動能（2237）再度通過交通部今年度第4場次評選核准53輛，今年度合計通過核准165輛甲類電動大客車；2年來累計獲核准270輛示範型電動巴士，核准車輛數超過交通部示範計畫數量50％以上，取得的示範路線遍布台灣公車的營運幹線。
華德動能喜獲大單，30日股價逆勢大漲逾6％、最高來到38.25元，上漲了2.3元。
華德動能表示，未來幾年隨國內市區公車電動化及國外市場的開拓，台中港新廠第三季正式投入生產，下半年的營收與獲利表現，可望優於上半年。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。