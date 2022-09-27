達德能源公司去年3月初在雲林縣台西鄉施設風力發電機組，因風機過於接近住家引發民眾反彈，雙方經過溝通協商，決定將風車遷至2公里外，這幾天風車順利遷移，達德27日表示綠能是未來趨勢，民眾也逐漸能夠接受，此案創造地方發展與綠能發電雙贏，將成為日後風車遷移的示範案例。

達德能源公司在台西鄉施設風力發電機組，村民認為風機距五港餐廳約220公尺、距最近住宅約285公尺，低頻噪音與風車陰影，將嚴重影響大家的日常生活，且距公墓僅100公尺，對先人也有不好的影響，雙方經過協商，達德在去年3月底同意停工撤離機具，另覓他處施設。

「五港村反風車自救會」成員凌晨訓表示，達德人員希望地方能協助尋找設立風車的適當地點，村民們則強調大家是反對風機太接近住宅，並不是反綠能，若找到適當地點，願意協助達德與地主溝通，最後眾人在距原址約2公里處，找到1處適合地點。

風車遷移工程順利，27日已進行裝設風車風葉最後階段，達德公司說，此處周邊完全沒有民宅，符合民眾的要求，除了地方的協助，雲林縣政府也全力幫忙，快速通過遷移審核相關流程，才能在1年半的時間就完成風車遷移工作。

達德公司指出，此次風車遷案個案，證明只要與地方充分溝通協調，綠能發電與地方發展是可以共榮共存的，這是1次雙贏的結果，未來施設風車若地方有意見，將以此案為示範案例，大家一起集思廣益來解決問題。