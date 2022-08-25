達德能源採購雲林縣斗六文旦，幫沿海4鄉長青食堂加菜。（達德能源提供／張朝欣雲林傳真）

中秋節將至，雲林縣文旦農面對大陸禁台食品進口，憂心文旦產銷出現問題，達德能源公司在雲林縣政府牽線下，前往斗六地區採購2100多公斤文旦，25日贈送給麥寮、口湖等沿海4鄉長青食堂，藉此支持在地文旦農，同時替沿海長輩加菜，提前歡度中秋佳節。

達德能源為協助文旦農度過難關，由總經理曾葳葳帶領員工，偕同雲林縣議員王又民前往斗六市採文旦，當地柚農熱心指導如何選果、採摘、裝箱，一行人再陸續將文旦運至雲林沿海麥寮、台西、四湖、口湖4鄉的長青食堂，送給長輩作為飯後水果。

曾葳葳表示，很高興來斗六的文旦園，親自體驗採收文旦的工作，因中秋佳節快到了，採收完成後會盡快裝箱，分送至沿海4鄉的長青食堂，與當地長輩分享，也希望藉此拋磚引玉，號召更多企業響應認購雲林斗六文旦。

文旦農說，今年白露與中秋只差3天，白露前是採摘最佳時機，但因節氣太近，造成產銷上很大的問題，加上大陸禁止進口台灣文旦，雖不會直接影響斗六文旦，但仍會衝擊整個台灣市場，很高興企業第一時間認購文旦，用實際行動支持他們。

王又民指出，斗六文旦品質優異，雖然今年面對氣候及其他挑戰，但深信在各界支持下，一定可以度過艱難的困境。感謝達德能源認購斗六文旦，讓沿海4鄉長青食堂的長輩，在中秋節吃到最好吃的文旦，也歡迎全台民眾到斗六採文旦、買文旦。

達德公司公關經理周怡倫在縣議員許留賓協助下，將首批採摘的文旦送到麥寮鄉施厝社區長青食堂，社區許姓阿伯說，食堂每天有上百人用餐，達德能源送來雲林在地文旦，幫大家加菜，提前歡度中秋節。