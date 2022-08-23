新北市長侯友宜今參與農業局、八里區農會的文旦柚促銷記者會，現場體驗製作文旦柚飲品。（蔡雯如攝）

中秋節前後是新北市八里文旦柚的產季，為了協助農友促銷，新北市長侯友宜今參與農業局、八里區農會的文旦柚促銷記者會，除了現場體驗製作文旦柚飲品，也宣布推出電商三重優惠、訂購千箱獲價值9萬贈品、運費省3萬等最殺團購優惠，民眾團購消費滿10萬再加送「將捷金鬱金香酒店」雙人平日住宿券，限量4份，名額送完為止。

農業局指出，新北市文旦柚產量高達6926公噸，以八里區產量4604公噸最多，產量約占全市7成。八里區農會理事長蔡秋煌說，今年北部少雨、日照多，八里文旦柚體型較小，甜度平均可達12度，果肉香甜Q彈，皮薄汁多味甘甜，為了趕緊將柚子銷售出去，今年首度與國際型度假酒店將捷金鬱金香酒店合作，9月將推出限定柚香的雙人下午茶套餐，內含獨特的柚香調飲、柚香草甜甜圈。

侯友宜更在活動現場再加碼放送，團購千箱柚子加送iPhone 13從限量3支提高至5支，團購消費滿10萬加送「將捷金鬱金香酒店」雙人平日住宿券（含柚香下午茶），總價值1萬元，加碼至4份。侯友宜說，今年文旦產季競爭激烈，八里文旦柚風味獨樹一格，他每年都會買很多來吃，品質絕對掛保證。

農業局長李玟說，八里區農會等12個農會超市通路團購文旦柚都有優惠，消費600元以上的柚子，還有機會獲得200元農遊券，民眾也可至電商平台「小農電舖直銷站」購買。

另外，八里區農會將在9月4日加開限定採文旦柚採果體驗活動，市府也將在9月3、4日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北柚樂園」文旦柚展售會，有釣文旦、疊文旦等文旦柚趣味競賽，還會邀請巧虎到現場表演，帶動農產和觀光。