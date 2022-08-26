雲林縣長張麗善今（26日）率斗六市長林聖爵、古坑鄉長沈勝騰北上立法院促銷文旦。張麗善表示，斗六文旦品質名聞遐邇，今年大斗六地區文旦也可以從超商系統訂購，今年中秋節很接近採收期，盼國人用力支持，讓小農免操心。此行獲得3000箱訂單。

今年中秋節是國曆9月10日，配銷文旦只剩2周時間，走高級文旦路線的斗六文旦也面臨時間壓力，因有些果農到昨（25日）才採收，以確保風味成熟。

雲林縣長張麗善今（26日）帶著斗六市長林聖爵、古坑鄉長沈勝騰、雲林縣農會總幹事簡明欽、斗六市農會總幹事張喬復、縣府農業處人員以及6位果農到立法院推廣斗六文旦。

張麗善推介大斗六地區優質文旦表示，斗六文旦種植面積197公頃、古坑約25公頃，每年都舉辦文旦評鑑以持續提高果園管理技術，每一顆都很珍貴。

張麗善表示，大斗六地區文旦是文旦界的頂級品，果皮光滑，皮薄、果肉香軟有彈性、汁多味甘甜，果香濃郁、甜度高，是雲林縣素負盛名的農特產。

她說，今年文旦銷售期短，雲林縣府今年提早詢問企業、團體，教會界已訂1萬箱，今年在「全家行動購」、「7-ELEVEN線上購物中心」、「行政院農委會農遊券」、「臺灣農產嘉年華電商平台」、「MUJI無印良品」等電商平台也買得到，縣府自有的「雲林良品平台」滿千送免運。

斗六市長林聖爵表示，今年年初寒流、鋒面、霪雨陸續發生，文旦結果率受影響，減產接近一成，在果農細心照顧下，品質與甜度與往年一致。

雖然今年採收期緊鄰中秋節，斗六公所仍照常舉辦大斗六地區文旦品質評鑑，30日將在斗六市公所評選，今年共有69組報名。