針對立委劉建國團隊的雲林縣議員江文登今（1日）抨擊縣道154乙線延宕3年才動土，縣長張麗善必須道歉一事，雲林縣府表示，該案工程經費達4億4800萬，縣府原自籌部分及後續投入經費，約1億4365萬，發包金額屬巨額以上的工程，每個步驟都有採購及行政流程，指責縣府延宕，完全抹煞基層公務人員士氣，實屬不當，且物價波動屬整體環境所致，更不應作為攻擊的藉口。

江文登指出，交通部公路總局在108年8月同意雲林縣政府辦理，今年8月31日才舉辦動工儀式，該拓寬工程的經費是劉建國所爭取。張麗善應為延宕3年向雲林縣民道歉。

雲林縣府指出，該拓寬工程係屬公路總局生活圈道路交通系統建設計畫，於2019年8月核定，核定後業務單位隨即納入當年度總預算，於2019年底獲議會審議通過，即開始辦理委託規劃設計監造等工作之勞務招標，勞務標於2020年4月開標，再經評選，2020年6月訂約。

縣府表示，該案於2020年9月完成規畫作業、同年12月完成基本設計，又依補助單位規定，2021年2月送公路總局辦理經費審議，同年7月獲核通過，進入細部設計作業，2021年10月完成細部設計並通過出流管制計畫審查，考量當時物價，縣府已先行籌措736萬，第一次成立預算書後，辦理工程發包。

另一方面，縣府完成基本設計後，開始辦理用地取得公聽會，分別在2020年11月、2021年1月辦理，2021年3月交樁、5月分割完成，同月辦理地上物查估，11月辦理協議價購會，陸續與土地所與地上物有權人訂約價購，刻正辦理徵收計畫之提報。

工務處表示，本工程去年11月上網公告，歷經2次流標，1次廢標（廠商未達標準），再考量物價波動，縣府又再於今年4月再籌措近6490萬，重新成立預算書後，6月評選完成，7月決標，8月開工動土。

工務處長汪令堯強調，整案工程經費達4億4800萬，縣府原自籌部分及後續投入經費，約1億4365萬，發包金額屬巨額以上的工程，每個步驟都有採購及行政流程，以此指責縣府延宕，完全抹煞基層公務人員士氣，實屬不當，且物價波動屬整體環境所致，更不應作為攻擊之藉口。另外，本案是地方鄉親向中央爭取多年，且縣府自籌款達整體32％，豈是一人之功可得。