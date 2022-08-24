現場還能買到台南文旦大賽的冠軍文旦。（張毓翎攝）

台南文旦採收本周進入尾聲，中秋節前夕，麻豆區農會8月27、28日舉辦「文旦尬文創」聯合展售活動，集結近30家柚園並邀請文創業者設攤，現場除有農委會消費滿600元抽200元農遊券活動，農糧署、台南市政府也分別加碼推出「滿600元現折100元」、「滿500元領50元優惠券」好康。

台南為全台最大文旦產地，產量占全台約3成，採收時間也較雲林、花蓮等東部和中北部產區更早，台南市政府農業局農產行銷科表示，台南文旦採收預計在本周結束，下周開始接近中秋，物流配送可能塞車，建議想訂購文旦的消費者，可趁本周趕快下訂。

南市府農業局提到，今年大陸暫停台灣文旦輸入，但對台南影響不大，且即便白露採收期到中秋僅離3天，因為台南採收期是全台最早，產銷穩定，企業團體預購農會的文旦禮盒都很踴躍；而針對小農小戶，市府除協助上架網購平台，像麻豆農會也邀請他們來設攤，透過農遊券等活動，提升買氣。

麻豆區農會本周末連續2天在麻豆興國路的農會「柚兒園」舉辦展售活動，現場除了可買到台南文旦大賽的冠軍文旦外，會場還邀請樂團演出及各類闖關遊戲。為配合柚兒園彩繪牆2期工程完工，現場拍照打卡上傳社群軟體，還可兌換冰蜂蜜柚子茶。

麻豆區農會總幹事孫慈敏說，文旦美味除了取決風味、口感，尤其是果肉的糖酸比例更決定是否能回甘的重要因素，為此農會特別引進專業的檢測儀器，保證文旦的完美品質。理事長陳彰茂說，今年麻豆文旦產銷穩定，也期待本周末活動，大家可多多支持來遊玩。