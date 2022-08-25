文旦柚正進入採收期季節，產銷告急！據了解有多家國營事業被要求認購配額，引來基層強烈反彈。農委會今(25)日表示，文旦自吃送禮兩相宜，而且團購有更好的優惠，所以鼓勵企業團體共同認購。

據了解，已有多間國營事業單位分配到認購額度，例如台電、台糖、中油及台水、台鹽、中鋼等共被分配認購2萬箱文旦，以協助量的消化，但此作法在今年初行政院要求國營事業認購鳳梨釋迦時就已引起基層不滿，這次認購文旦再掀反彈。

內湖家樂福今日舉辦「好柚幸福月 團圓柚美味」記者會，針對認購問題，農糧署副署長姚志旺表示，文旦柚不僅可以自己吃，團購也有更好的優惠，所以才鼓勵企業團體一起來買國產文旦柚。

至於有國營事業基層建議，與其要求企業認購，農政主管單位應從健全產品行銷面去解決，姚志旺說，全國文旦產區約3800公頃，除了主要產區很多縣市也都有種，代表國人都很喜歡文旦，除了鼓勵大家多來吃文旦柚，也會在外銷市場繼續努力，這是目前產業調整的主要方向。

農委會主任秘書范美玲表示，因應中國大陸暫停台灣柑橘類水果輸入，所以無論是內銷、多元加工以及外銷等都做了許多努力與規劃，尤其全果利用上可以讓文旦發揮最大的價值。

范美玲說，今年白露到中秋節只有3天，但有相當多的企業例如家樂福等響應銷售，目前企業團購已有13萬箱，目標是20萬箱。