正進入採收期季節的文旦柚，因對岸禁令產銷告急，雲林縣長張麗善今偕同立法院長游錫堃共同促銷文旦。游錫堃表示，目前中共抵制台灣的農產品，導致農產難以銷售，呼籲民眾中秋賞月時多多採購文旦；張麗善也說，文旦出口受限後，也讓國內市場面臨衝擊，希望民眾幫忙解決燃眉之急，農民一定會心存感激。

正進入採收期季節的文旦柚，因對岸禁令產銷告急，張麗善與游錫堃、台東縣長饒慶鈴等人出席「雲林良品 幸福柚來了」雲林文旦行銷，推廣在地優質文旦柚。

游錫堃表示，雲林文旦好吃到不用再多說，富含維他命C與纖維，多吃有助身體健康，再半個月就是中秋，除了吃月餅，請大家也要多吃文旦。

游錫堃也說，雲林文旦品質優良，但因為中共抵制台灣農產品，讓看天吃飯的農民面臨市場滯銷的問題。因此，在中秋賞月之際，民眾如果行有餘力，請幫忙多採購一些農產品，一起努力推銷雲林文旦。

張麗善則說，雲林文旦品質非常好，皮薄多汁、果肉甜美也非常營養，促進身體新陳代謝；尤其文旦耐得住久放，就算過了中秋節也都可以購買。她說，台灣文旦因為出口受限，連帶國內市場也受到很大的影響，盼大家幫忙農民解決燃眉之急，相信農民會心存感謝。