花蓮區農業改良場將研發量產加工技術與設備移轉給瑞穗鄉農會，並建置全台首座加工場域，今正式啟用。（羅亦晽攝）

花蓮區農業改良場將研發量產加工技術與設備移轉給瑞穗鄉農會，並建置全台首座加工場域，今正式啟用，以自動化設備完成初級加工，預計一天可消耗4公噸柚果，提升農產附加價值；圖為加工流程。（羅亦晽攝）

花蓮文旦柚種植面積約1000公頃，年平均產量多達1.6萬公噸，佔占全台種植面積4分之1，採收期間若與中秋節相近，恐面臨運銷壓力，花蓮區農業改良場將研發量產加工技術與設備移轉給瑞穗鄉農會，並建置全台首座加工場域，以自動化設備完成初級加工，預計一天可消耗4公噸柚果，若運轉有成，將在建置2至3組設備，提升文旦柚附加價值。

花蓮區農業改良場3年前開始研發文旦柚早收技術，建置量產加工技術與設備，今與瑞穗鄉農會合作技術移轉，打造全台首座加工設備及場域，農委會主委陳吉仲、民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）、花蓮農改場長杜麗華、花蓮縣政府農業處長陳淑雯、各鄉鎮農會理事長、總幹事等人出席參與，了解加工設備的運轉過程。

花蓮瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，全台首座文旦加工設備省工又衛生，可自動化完成精油萃取、果肉分離等加工半成品，最後再將其販售給業者精緻加工，大幅提升農產品的附加價值。

黃盛皇還說，此套加工設備平均8人即可操作，有別過去需用到傳統20名人力進行挑果、洗果、果肉分離等程序，每天約能處理4至5公噸的柚果，大幅提升加工效能，未來若運轉順利，將另闢200坪加工區，滿足加工業者需求。

此外，黃盛皇提到，今年文旦柚產量因為開花適逢下雨，產量減少約1成5左右，雖然今年遇到大陸禁止進口，剛好減產的量級為去年出口的量，但市售價錢多少還是會受到賣壓影響，因此今年價格有下滑趨勢，較為平易近人，產地價10台斤裝從450至800元不等，看品質而定，但還是希望國人這段期間能多吃文旦柚，幫助柚農銷售。