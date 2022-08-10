中國禁止台灣柑橘類進口，文旦首當其衝，台南市府成立產經支持平台，台南市長黃偉哲向中央爭取經費，推6大措施，支持目標1800噸的調節措施。

10日南市府在麻豆區農會邀請農會、合作社、產銷班及柚農等召開文旦柚產銷調節措施說明會。

台南市農業局長李建裕表示，今年文旦產銷調節措施6大面向，包括整體行銷、優惠促銷、通路推廣、展售推廣、加工收購及出口拓展，期穩定價格，提升消費者購買意願，並推動民眾到訪產地參與活動、帶動農民收益，為增加加工廠收購誘因，本府針對集貨每公斤額外獎勵1元。

台南市農業局說明，例如邀請香港ViuTV及《綜藝玩很大》等電視節目的錄製推廣之「整體行銷」；搭配本市購物節活動等「優惠促銷」吸引並提升消費者購買意願。

「通路推廣」則結合實體及網路通路，像是在「全聯」上架及相關文宣露出，協助文旦柚禮盒上架農良直賣所網站，配合網站各專區活動刺激消費；以及配合農遊券、農會及合作社等各種供貨通路，更預計在產地及消費地辦理6場次的展售推廣，不管是通路、網路還是馬路，加強推廣力道。

在加工收購及出口拓展部份，台南市政府配合中央政策，並針對加工廠集貨每公斤額外獎勵1元，目標收購600公噸，同時針對麻豆區農會收購文旦製作精油部分加碼每公斤2元協助收購，目標300公噸，以確保收購價格不低於每公斤12元、平穩市場價格。

除了獎勵金之外，台南市政府著眼未來，主動拜訪加工廠商，媒合農會合作，盼未來能開發出更多文旦柚相關加工商品。為拓展出口，做到季後行銷，針對日本、馬來西亞、汶萊市場推廣文旦柚，規劃與加拿大國華超市合作辦理台南週活動，將文旦柚由中秋節應景食品改變成為一般水果。