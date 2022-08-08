美系外資針對新唐(4919)出具最新外資報告，認為新唐相較於大中華區其他半導體業者，第二季庫存天數呈現季度減少，且產品也有多元化優勢，故維持新唐優於大盤評等、目標價168元。

美系外資表示，新唐第二季每股獲利3.24元，季增長13%、年增長37%，大幅度優於市場預估，單季毛利率則下滑到41.9%，主要是因為較高的代工成本，營業利潤率也下滑到11.6%，但仍優於預期。

展望下半年，美系外資表示，新唐預計工業/汽車需求強勁，減緩消費型電子的疲軟，新唐具有多元化優勢，加上其收購日本松下半導體後，更有利於產品組合，因此，新唐預計第三季營收會出現個位數下降，這可能與第一季、第二季平均水準相似，且第四季有機會回升，儘管來自消費者相關應用的一些定價壓力，但新唐ASP與其他業界相比仍然相當穩定，因此，新唐認為假設晶圓成本沒有大幅度的變化下，利潤率將保持穩定到下半年。

美系外資表示，新唐第二季庫存呈現季減少，落在104天，相較第一季115天下滑，和許多大中華區半導體企業不同，這主要來自於其嚴格的庫存管理，新唐甚至從第二季開始就針對晶圓進行因應措施。在運營支出方面，新唐也持續降低運營支出比率，證明了其執行成本控制的能力，故整體來說，維持新唐優於大盤評等、目標價168元。