據傳陳吉仲（左三）今到花蓮的行程是突襲行動，且有刻意拉抬某些候選人之疑，對此，陳強調一切都是公開行程，且縣府農業處長陳淑雯（右三）就站在自己的左邊，而民進黨籍縣長候選人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）（左二）則是以花蓮玉里女兒的角色，反映地方農業問題予農委會。（羅亦晽攝）

大陸月初宣布暫停輸入台灣柑橘類農產品，全台4000公噸文旦柚恐面臨滯銷窘境，農委會主委陳吉仲今到花蓮，提出4項救柚農措施，包含啟動大量收購文旦柚加工、開辦農民保險及補助每戶農家40萬元滴灌設備及低利貸款，盼能助農民度過難關。

全台文旦柚往年均在節氣白露前後採收，但今年白露離中秋只有3天，且大陸不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）台，禁止進口台灣文旦柚，恐造成4000公噸滯銷，其中花蓮瑞穗鶴岡文旦柚比例超過一半，許多柚農在採收及銷售的雙重壓力下，不僅無所適從，更憂心血本無歸，叫苦天連。

立委傅崐萁日前發文農委會要求提出協助農民的具體方案，僅得到拓展外銷、國內行銷、多元加工等3項「老調重彈」措施，痛批農委會在鬼打牆，更要求主委陳吉仲負責，並收購所有的滯銷柚果。

陳吉仲今到花蓮瑞穗參加文旦加工量產技術發表會表示，全台文旦柚去年有4800多公噸外銷大陸，今年即使沒辦法去，但還有其他外銷市場，且數量鎖定在3000公噸以上，不過今年的壓力並非大陸市場，而是白露離中秋太近，所以農委會花改場研發早收加工量產設備，盼能提升文旦柚整體的行銷狀況。

陳吉仲也提到，今年全國各地文旦柚的產量均受到氣候素影響，平均大概減少1成，總產量大概落在7萬公噸，不過花蓮地區因乾旱減產較為嚴重，因此農委會也提出幾項重要措施，解決花蓮文旦面臨的問題。

第一為啟動大量收購加工，今年將收購花蓮地區超過1100公噸的大果加工，收購總量約占花蓮文旦產量10分之1；第二為開辦農業保險，保障柚農收入；第三則是因應極端氣候，如乾旱，不僅啟動農會低利貸款，更補助每戶農家40萬元建置精準滴灌設備，農友即起可到農水署各工作站申請。

此外，有媒體詢問陳吉仲今到花蓮的行程是「突襲行動」，且有刻意拉抬某些候選人之疑，對此，陳駁斥，今天的記者會農委會上周有正式行文宜蘭縣政府及花蓮縣政府，並邀請許多農會總幹事到場，強調一切都是公開行程，且花蓮縣政府農業處長陳淑雯受訪時就站在自己的左邊，而民進黨籍縣長候選人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）則是以花蓮玉里女兒的角色，反映地方許多農業問題予農委會。

陳吉仲表示，這次到花蓮來，只有一個目標，就是中央與地方通力合作，加上農會的力量，讓文旦柚的價格維持在一定的水準，且在積極處理產銷議題時，大家應同心協力，而不要有這些非專業以外的因素干擾。

Kolas則說，過去都有和主委保持聯繫，雙方認識不是只有今天，自己在當立委時，地方民意可透過她向中央反映，重點不在於是什麼樣的關係，而是農民的問題一定要被解決。