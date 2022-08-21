花蓮縣光復鄉富源地區昨高溫達41度，今天再飆高至41.6度，刷新今年最高溫的紀錄，且截至今下午3時，中央氣象局今日高溫前10名資料中，花蓮有7處觀測站上榜。（摘自中央氣象局網站）

近日受太平洋高壓影響，全台宛如烤蕃薯熱到受不了，花蓮縣光復鄉富源地區昨高溫達41度，今天再飆高至41.6度，刷新今年最高溫的紀錄，所幸消防局目前尚未接獲有民眾出現熱中暑或熱傷害案例，而醫師也提醒民眾在戶外應穿薄長袖，避免皮膚直曬，並適時補充水分。

花蓮富源氣象測站昨測得41度高溫後，今中午12時20分許，測到高達41.6度的高溫，打破今年7月22日在花蓮卓溪測到的今年最高溫41.4度，刷新紀錄。

花蓮氣象站指出，富源和卓溪會出現高溫主因為地處縱谷地形且無海風調節，在太陽直射下才會出現高溫，不過這2站都屬自動測站，因此氣象局不會將觀測資料列入歷史紀錄。

中央氣象局今在網站上發布高溫資訊，指出中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫，且截至下午3時，今日高溫前10名資料中，花蓮有7處觀測站上榜，包含光復富源、瑞穗舞鶴、玉里、卓溪清水林道、富里東里、卓溪以及玉里德武，且溫度均飆破36度，所幸消防局目前未接獲有民眾出現熱中暑或熱傷害案例。

不過天氣炎熱，民眾會到戶外戲水消暑，但醫師提醒民眾，在戶外不適合只穿短袖，要改穿薄長袖避免紫外線照射，做好防曬措施，且盡量待在陰涼處，若工作環境必須在戶外，可能每隔半小時或身體開始不適時，就要到遮蔭處休息，並記得隨時補充水分或運動飲料，有效避免熱傷害。