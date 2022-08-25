台南市農業局於麻豆區農會舉辦文旦柚產銷調節措施說明會。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市農業局舉辦文旦柚產銷調節措施說明會。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

大陸禁止台灣柑橘類水果進口，文旦首當其衝，台南市政府超前部署成立產經支持平台，市長黃偉哲特別向中央爭取經費，支持目標1800噸的調節措施，同時也從6大面向穩定文旦產銷。

黃偉哲說，從去年大陸禁止台灣鳳梨等多項農產品進口開始，即要求市府針對不同作物擬定對應的產銷調節措施，協助所有受影響農民，以快速且有效的措施，降低各項可能損失。因應部分通路供貨條件只適合農會、合作社及公司等，南市府擴大並爭取相關優惠促銷活動資格，讓柚農也能加入活動，同時向中央爭取300萬元經費支持相關調節措施。

農業局長李建裕表示，今年文旦產銷調節措施6大面向包括整體行銷、優惠促銷、通路推廣、展售推廣、加工收購及出口拓展，期能穩定價格，提升消費者購買意願，並推動民眾到訪產地參與活動、帶動農民收益。

農業局說明，6大執行面向包括邀請香港ViuTV及《綜藝玩很大》等電視節目推廣的「整體行銷」；搭配台南市購物節活動等「優惠促銷」，提升消費者購買意願；「通路推廣」則結合實體及網路通路，像是在目前據點數量居於台灣各超市之最的全聯上架及相關文宣露出，協助台南文旦柚禮盒上架農良直賣所網站，配合網站各專區活動刺激消費。

此外，配合農遊券、農會及合作社等各種供貨通路，預計在產地及消費地辦理6場次的展售推廣，不管是通路、網路還是馬路，各種面向都加強推廣力道。

農業局指出，在加工收購及出口拓展部分，除配合中央政策也針對加工廠集貨每公斤額外獎勵1元，目標收購600公噸；同時針對麻豆區農會收購文旦製作精油部分，加碼每公斤2元協助收購，目標300公噸，確保收購價格不低於每公斤12元、平穩市場價格。除了獎勵金，南市府也主動拜訪加工廠商，媒合農會合作，盼未來開發更多文旦柚相關加工品。

著眼於未來長遠推廣文旦走進更多國家，農業局針對拓展文旦出口，也規畫季後行銷，朝日本、馬來西亞、汶萊市場推廣文旦柚，並計畫與加拿大國華超市合辦「台南周」活動，期能讓文旦柚從中秋節應景食品，改變成為一般水果。