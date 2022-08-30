摺疊機市場升溫，三星電子日前推出全新Galaxy Z Fold4/Z Flip4，今(30)日開放預購民眾早鳥取貨，台灣三星電子行動通訊事業部執行副總經理陳(啟)蒙受訪時表示，這回預購圓滿達標，成績較前代Z系列成長逾兩成，期望9月可以擠進旗艦手機銷額排行Top.5。

陳(啟)蒙表示，本次三星智慧館及三星商城預購圓滿達標，預購成績較前代Z系列成長逾兩成，Z Fold4更較前代成長逾2倍，盼Galaxy Z摺疊旗艦正式上市後，持續活絡台灣高階智慧型手機市場。陳(啟)蒙進一步說，觀察此次三星智慧館及三星商城預購狀況，過去Z Fold3消費者反應熱烈、預購供不應求，因此今年備貨更積極，此次Z Fold4預購表現更超出原先預期，占比將近5成；記憶體容量部分，Z Fold4 1TB約佔1TB+512GB之15%。今早三星微風南山旗艦體驗館開店，已有超過百位民眾集結排隊取機，現場約有58%消費者預購Z Fold4、42%消費者預購Z Flip4。

據從系統業者等通路端分享預購消費者狀況，Z Flip4預購者中，三星星粉主要來自S系列及部分A系列使用者，友商也佔將近25%。Z Fold4則有許多預購者來自Noter換機；Noter根據自身使用需求，內嵌S Pen的S22 Ultra及多工、大螢幕的Z Fold4皆有擁戴者。據門市駐點人員觀察預購者狀況，Z Fold4女性約占35%、Z Flip4女性佔65%。

展望後續上市，陳(啟)蒙表示，Z系列整體以低標較前代成長20%、往50%持續邁進。而在9月台灣手機市調排行，Z Flip4價格親民，將以旗艦手機銷量排行Top.10為目標；Z Fold4亦寄予厚望，期望9月名列旗艦手機銷額排行Top.5。整體備貨上，Z Fold4今年上市以佔比35%預作準備，9月也會根據市場需求調整，加上系統業者共同推廣等助力下，期望可達佔Z系列40%。