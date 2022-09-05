次世代疫苗要來了！衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天下午召開會議，討論莫德納「原始株＋BA.1」雙價疫苗接種建議，開放2大類對象可用於追加劑接種，包括65歲以上長者等脆弱族群，以及醫事人員等高風險暴露族群，預計9月底前將有200萬劑到貨。

食藥署2日宣布通過莫德納「原始株＋BA.1」雙價疫苗緊急使用授權（EUA），適用於18歲以上成人之追加接種。ACIP今天下午召開會議討論莫德納「原始株＋BA.1」雙價疫苗接種建議。

ACIP召集人李秉穎接受媒體聯訪表示，專家建議接種對象分為兩順位，第一是65歲以上、18歲以上免疫低下或不全者等脆弱族群，第二則是醫事人員、港埠人員等高風險暴露族群。上述兩類對象可接種莫德納「原始株＋BA.1」雙價疫苗作為追加劑，需與前一劑間隔3個月以上。

目前國內開放50歲以上族群可接種追加劑，但50到64歲族群尚未列入次世代疫苗接種對象。李秉穎透露，預計9月底前會有約200萬劑到貨，之後視到貨狀況會陸續開放接種對象。

次世代疫苗到貨後，原始株疫苗數量可能有過剩情形，是否會開放50歲以下成人接種第4劑？李秉穎表示，目前全世界各國沒有這樣建議，國內也暫時未考慮開放。